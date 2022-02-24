Сепаратисти заборонили жителям окупованої території виїжджати в Україну частіше одного разу на місяць

Ватажок сепаратистів Леонід Пасічник підписав "указ", який посилює обмеження на перетин КПВВ Станиця Луганська.
Тепер жителям тимчасово непідконтрольною уряду України території заборонено виїжджати в Україну частіше одного разу на місяць, повідомляють сепаратистські ЗМІ.
Тимчасові заходи встановлюються нібито з метою боротьби з епідемією коронавірусу. Тепер жителі з пропискою на окупованій території Луганської області можуть виїжджати з ОРЛО не частіше ніж один раз на місяць. При цьому у виняткових випадках можна перетинати КПВВ частіше, проте для цього необхідний додатковий дозвіл.
У свою чергу громадяни без прописки на території ОРЛО будуть пропускатися згідно з попередньо сформованими списками. Пропускати будуть на лікування, навчання, догляд за близьким родичем, на похорон родича або на отримання "грошової допомоги".
Крім того, в'їзд буде здійснюватися з обов'язковим вимірюванням температури тіла. Жителі ОРЛО з підвищеною температурою і симптомами ГРВІ будуть направлятися на примусову госпіталізацію. Решті - будуть відмовляти у пропуску. При відсутності симптомів і результату ПЛР-тесту людей зобов'яжуть бути на самоізоляції вдома протягом 14 днів.
Тепер жителям тимчасово непідконтрольною уряду України території заборонено виїжджати в Україну частіше одного разу на місяць, повідомляють сепаратистські ЗМІ.
Тимчасові заходи встановлюються нібито з метою боротьби з епідемією коронавірусу. Тепер жителі з пропискою на окупованій території Луганської області можуть виїжджати з ОРЛО не частіше ніж один раз на місяць. При цьому у виняткових випадках можна перетинати КПВВ частіше, проте для цього необхідний додатковий дозвіл.
У свою чергу громадяни без прописки на території ОРЛО будуть пропускатися згідно з попередньо сформованими списками. Пропускати будуть на лікування, навчання, догляд за близьким родичем, на похорон родича або на отримання "грошової допомоги".
Крім того, в'їзд буде здійснюватися з обов'язковим вимірюванням температури тіла. Жителі ОРЛО з підвищеною температурою і симптомами ГРВІ будуть направлятися на примусову госпіталізацію. Решті - будуть відмовляти у пропуску. При відсутності симптомів і результату ПЛР-тесту людей зобов'яжуть бути на самоізоляції вдома протягом 14 днів.
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