Сепаратисти здійснили обстріл хлібного поля біля селища Нью-Йорк

07:40 12 серпня Київ, Україна

На Донбасі тривають обстріли. Як повідомило оперативно-тактичне угруповання Північ ввечері, 11 серпня, на своїй сторінці в Facebook, ворожі гармати обстріляли хлібне поле біля селища Нью-Йорк (колишнє Новгородське).

Відзначається, що жителі населеного пункту вже зібрали урожай зернових.

"Ми сіємо наші поля пшеницею, а ворог - залізом", - з гіркотою зауважують селяни-хлібороби. Родючі чорноземи є найбільшим природним багатством України, і саме їх противник намагається якщо не знищити, то зробити непридатними до використання", - йдеться в повідомленні.

Українські військові інформували про те, що сталося, Спільний центр по контролю і координації питань припинення вогню і стабілізації лінії розмежування сторін (СЦКК). Представники Центру зафіксували подію і провели заміри воронок, що залишилися в полі після обстрілу.

"На щастя, боєприпасів на землях сільгосппризначення виявлено не було, тому польові роботи - підготовка ґрунтів до посіву озимих - продовжаться тут згідно з планом сільськогосподарських робіт", - повідомили в ОТГ.

Нагадаємо, напередодні сепаратисти обстріляли з заборонених мінськими угодами 122-міліметрових знарядь Новомихайлівку в Мар'їнському районі Донецької області. Було зафіксовано 22 постріли.