Сепаратисти здійснили обстріл хлібного поля біля селища Нью-Йорк

На Донбасі тривають обстріли. Як повідомило оперативно-тактичне угруповання Північ ввечері, 11 серпня, на своїй сторінці в Facebook, ворожі гармати обстріляли хлібне поле біля селища Нью-Йорк (колишнє Новгородське).
Відзначається, що жителі населеного пункту вже зібрали урожай зернових.
Українські військові інформували про те, що сталося, Спільний центр по контролю і координації питань припинення вогню і стабілізації лінії розмежування сторін (СЦКК). Представники Центру зафіксували подію і провели заміри воронок, що залишилися в полі після обстрілу.
Нагадаємо, напередодні сепаратисти обстріляли з заборонених мінськими угодами 122-міліметрових знарядь Новомихайлівку в Мар'їнському районі Донецької області. Було зафіксовано 22 постріли.
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