Сепаратисти сім разів за добу обстріляли позиції ЗСУ. Втрат немає

08:51 20 грудня Киев, Украина

За інформацією, що надійшла сьогодні, 20 грудня, з ранкового зведення штабу ООС, за минулу добу противник сім разів обстріляв позиції українських військових. Всупереч мінським домовленостям, сепаратисти на Донбасі не припиняють провокаційні порушення режиму припинення вогню.

Сепаратисти відкривали вогонь з гранатометів і стрілецької зброї поблизу Південного. Недалеко від населеного пункту Шуми противник вів вогонь в бік українських позицій з автоматичних станкових гранатометів і великокаліберних кулеметів.

Крім того, за допомогою кулеметів сепаратисти здійснили провокаційний обстріл позицій ЗСУ в передмісті Авдіївки, а поблизу Водяного - з гранатометів різних систем і стрілецької зброї.

Ворожа вогнева активність була помічена і неподалік Павлополя, де для коригування вогню з АГС ворог застосував безпілотник. Проліт безпілотника над лінією розмежування зафіксували і неподалік Водяного. Умілі дії українських військових зупинили подальше застосування БПЛА.

У штабі відзначають, що сепаратисти вели неприцільний вогонь, тому обстріли не несли загрози життю українських військових, тому вогонь вони не відкривали. Серед бійців ЗСУ бойових втрат і поранень немає.

З початку поточної доби по всій лінії розмежування спостерігається тиша. Обстановка в районі ООС і надалі контролюється українськими військовими.

Нагадаємо, що днем раніше сепаратисти п'ять разів обстріляли військових. Противник спочатку застосував ручний протитанковий і підствольний гранатомети, а згодом - стрілецьку зброю.