Сепаратисты продолжают нарушать минские соглашения

Не вщухають обстріли. Сепаратисти як і раніше порушують умови Мінських угод
Підрозділи сепаратистів за минулу добу, 16 травня, і з початку нинішньої доби сім раз порушили режим припинення вогню на Донбасі. Поранення отримав один український військовослужбовець, повідомляє прес-центр штабу операції Об'єднаних сил в ранковій зведенні в неділю, 17 травня.
Так, ворог застосовував заборонені Мінській угоді міномети калібру 120 мм і 82 мм, гранатомети різних систем, великокаліберні кулемети і стрілецьку зброю.
Під обстріл потрапили позиції ВСУ біля Новотроїцького, Гранітного, Авдіївки (два рази), Лебединського (два рази), Новгородського.
У штабі зазначили, що українські військові не забарилися з відповіддю і дали гідну відсіч загарбникам. За даними розвідки, вчора був поранений один сепаратист.
Нагадаємо, за добу 15 травня сепаратисти дев'ять разів відкривали вогонь по позиціях ВСУ. Тоді були поранені двоє українських військових.
За минулу добу на Донбасі зафіксовано 9 обстрілів, двоє військовослужбовців отримали поранення, повідомляється в ранковій зведенні штабу ООС в суботу, 16 травня.
Зокрема, сепаратисти застосували міномети калібрів 120 мм і 82 мм, а також гранатомети різних систем, озброєння бойових машин піхоти, великокаліберні кулемети і стрілецьку зброю. Українські військові застосували зброю у відповідь.
Так, поблизу Широкино противник випустив 5 хв 82-го калібру, а по околицях Старогнатівці застосував бойові машини піхоти. Обстріли також велися біля Водяного, Мар'їнки, Кам'янки та Славного. Також двічі вели вогонь біля Орехово.
З початку поточної доби на Донбасі зберігається режим припинення вогню.
Підрозділи сепаратистів за минулу добу, 16 травня, і з початку нинішньої доби сім раз порушили режим припинення вогню на Донбасі. Поранення отримав один український військовослужбовець, повідомляє прес-центр штабу операції Об'єднаних сил в ранковій зведенні в неділю, 17 травня.
Так, ворог застосовував заборонені Мінській угоді міномети калібру 120 мм і 82 мм, гранатомети різних систем, великокаліберні кулемети і стрілецьку зброю.
Під обстріл потрапили позиції ВСУ біля Новотроїцького, Гранітного, Авдіївки (два рази), Лебединського (два рази), Новгородського.
У штабі зазначили, що українські військові не забарилися з відповіддю і дали гідну відсіч загарбникам. За даними розвідки, вчора був поранений один сепаратист.
Нагадаємо, за добу 15 травня сепаратисти дев'ять разів відкривали вогонь по позиціях ВСУ. Тоді були поранені двоє українських військових.
За минулу добу на Донбасі зафіксовано 9 обстрілів, двоє військовослужбовців отримали поранення, повідомляється в ранковій зведенні штабу ООС в суботу, 16 травня.
Зокрема, сепаратисти застосували міномети калібрів 120 мм і 82 мм, а також гранатомети різних систем, озброєння бойових машин піхоти, великокаліберні кулемети і стрілецьку зброю. Українські військові застосували зброю у відповідь.
Так, поблизу Широкино противник випустив 5 хв 82-го калібру, а по околицях Старогнатівці застосував бойові машини піхоти. Обстріли також велися біля Водяного, Мар'їнки, Кам'янки та Славного. Також двічі вели вогонь біля Орехово.
З початку поточної доби на Донбасі зберігається режим припинення вогню.
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