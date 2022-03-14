Сепаратисти на Донбасі вісім разів обстріляли позиції ЗСУ

08:41 15 червня Київ, Україна

За даними ранкового зведення штабу ООС, за минулу добу проросійські формування на Донбасі провели вісім обстрілів позицій ЗСУ. Ситуація в зоні ООС помітно загострилася. Двоє українських військових підірвалися на міні, обидва госпіталізовані.

Відзначається, що в понеділок противник відкривав вогонь з підствольних гранатометів і стрілецької зброї, з станкових протитанкових, автоматичних станкових, ручних протитанкових гранатометів і великокаліберних кулеметів.

Крім того, на півночі Луганської області зафіксовано проліт ворожого безпілотного літального апарату типу Орлан-3М з перетином лінії розмежування. БПЛА противника вчасно пригнічений засобами РЕБ.

"Бойових втрат в результаті ворожих обстрілів серед наших воїнів немає... В результаті підриву на невідомому вибуховому пристрої осколкові поранення отримали двоє військовослужбовців. Їм надали необхідну медичну допомогу і доставили до лікувального медичного закладу. Стан здоров'я одного військового - задовільний, інший - середньої тяжкості", - повідомили в штабі.

З початку доби сепаратисти один раз відкривали вогонь по українських позиціях в районі Новгородського, без втрат.

Нагадаємо, за добу 13 червня в районі проведення операції ОС зафіксовано два обстріли українських позицій.