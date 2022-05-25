Сепаратисти на Донбасі шість разів відкривали вогонь, поранені двоє бійців ЗСУ

09:08 22 грудня Киев, Украина

Проросійські війська не припиняють обстріли, які активізувалися останнім часом на Донбасі. За даними, що надійшли сьогодні, 22 грудня, з пресслужби штабу ООС, за минулу добу противник продовжував порушення мінських домовленостей і шість разів відкривав вогонь по позиціях ЗСУ.

Неподалік від Золотого-4 сепаратисти відкривали вогонь з ручних протитанкових гранатометів і великокаліберних кулеметів. По позиціях українських захисників неподалік від Південного, Луганського та Шумів ворог вів вогонь з мінометів 82-го калібру, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

Двоє українських військовослужбовців отримали осколкові поранення поблизу Південного. Поранених оперативно доставили в лікувальний заклад і надали кваліфіковану допомогу.

Крім того, біля Водяного на Приазов'ї противник вів вогонь зі станкового протитанкового гранатомета.

"На численні і прицільні обстріли російсько-окупаційних військ українські захисники відкривали вогонь у відповідь", - повідомили в штабі.

З початку поточної доби, 22 грудня, порушень режиму припинення вогню не зафіксовано. По всій лінії розмежування спостерігається тиша.

Нагадаємо, що днем раніше на Донбасі зафіксували дев'ять обстрілів з боку сепаратистів, обійшлося без втрат в ЗСУ. Українські військовослужбовці не відкривали вогонь у відповідь.

Також повідомлялося, що сепаратисти тимчасово відкрили КПВВ в Щасті. Місія ОБСЄ спостерігала за припиненням вогню і відкриттям пункту пропуску для передачі грошей за воду.