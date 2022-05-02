Сепаратисти активізували обстріл позицій ЗСУ. Поранений український боєць

09:14 01 серпня Київ, Україна

За даними з ранкового зведення штабу ООС, за минулу добу, 31 липня, проросійські війська сепаратистів стали активніше вести обстріл позиції ЗСУ. Вони за добу сім разів порушили режим перемир'я. Один український військовослужбовець отримав поранення.

Зокрема, неподалік Водяного, що на Приазов'ї, противник чотири рази обстрілював позиції ЗСУ з мінометів 82-го калібру, автоматичних станкових і підствольних гранатометів, а також великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

У напрямку Шумів сепаратисти вели вогонь зі станкових протитанкових гранатометів. Біля Новолуганського ворог відкривав вогонь з підствольних гранатометів.

Крім того, на Луганщині був зафіксований проліт ворожого безпілотного літального апарату типу Орлан-10 з перетином лінії розмежування.

У штабі запевнили, що на обстріли противника ЗСУ відкривали у відповідь вогонь.

Станом на 7:00 ранку, 1 серпня, сепаратисти здійснили один обстріл. Вони вели вогонь біля Авдіївки з ручних протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї. ЗСУ не зазнали втрат.

Нагадаємо, що за рік перемир'я на Донбасі в ЗСУ втрати знизилися вдвічі - загинули 45 військових, 154 були поранені.