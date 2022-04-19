Сепаратисти 3 рази порушили режим припинення вогню на Донбасі, обійшлося без втрат

Російсько-окупаційні війська продовжують ігнорувати домовленості, досягнуті в рамках ТКГ, так, за минулу добу бойовики РФ три рази порушили режим "тиші". Українські військові не постраждали.
Про це повідомляє пресцентр штабу операції Об'єднаних сил в ранковому зведенні у вівторок, 20 липня.
Так, поблизу Павлополя противник вів вогонь зі станкових протитанкових гранатометів. Неподалік Авдіївки позиції ООС обстрілювали з ручних протитанкових і підствольних гранатометів, а також великокаліберних кулеметів.
Крім того, на півночі Луганської області був зафіксований проліт ворожого безпілотного літального апарату типу Орлан-10 з перетином лінії розмежування.
Станом на ранок 20 липня в районі Водяного на Приазов'ї ворог відкрив вогонь з мінометів 120-го калібру.
Нагадаємо, за добу 18 липня сепаратисти на Донбасі чотири рази порушили режим тиші. Тоді бійці ЗСУ не зазнали втрат.
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