Сепаратисти 3 рази порушили режим припинення вогню на Донбасі, обійшлося без втрат

10:23 20 липня Київ, Україна

Російсько-окупаційні війська продовжують ігнорувати домовленості, досягнуті в рамках ТКГ, так, за минулу добу бойовики РФ три рази порушили режим "тиші". Українські військові не постраждали.

Про це повідомляє пресцентр штабу операції Об'єднаних сил в ранковому зведенні у вівторок, 20 липня.



Так, поблизу Павлополя противник вів вогонь зі станкових протитанкових гранатометів. Неподалік Авдіївки позиції ООС обстрілювали з ручних протитанкових і підствольних гранатометів, а також великокаліберних кулеметів.



Крім того, на півночі Луганської області був зафіксований проліт ворожого безпілотного літального апарату типу Орлан-10 з перетином лінії розмежування.



Станом на ранок 20 липня в районі Водяного на Приазов'ї ворог відкрив вогонь з мінометів 120-го калібру.

"В результаті ворожого вогню бойових втрат за минулу та поточну добу серед військових Об'єднаних сил немає", - відзначили в штабі ООС і запевнили, що українські військові дотримуються режиму припинення вогню.