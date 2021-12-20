Сепаратисти 13 разів порушили режим "тиші", поранено двох українських бійців

09:17 02 квітень Київ, Україна

Бойовики Російської Федерації продовжують провокаційні обстріли на Донбасі, за минулу добу сепаратисти 13 разів відкривали вогонь по позиціях українських захисників.

Російсько-окупаційні війська продовжують вести провокаційні обстріли позицій українських захисників, з метою подальшого звинувачення в порушенні режиму припинення вогню.

Сепаратисти 13 разів порушили режим "тиші".



Ворог обстрілював ЗСУ з мінометів, гранатометів і стрілецької зброї, а також застосував протитанковий ракетний комплекс. Двоє поранених.

У Донецькій області в зоні проведення Операції об'єднаних сил сепаратисти за добу обстріляли позиції ЗСУ 13 разів. Поранено двох бійців, повідомляється в ранковому зведенні штабу ООС.

"Зокрема, в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання Схід, поблизу Пісків, російсько-окупаційні війська відкривали вогонь із заборонених Мінськими домовленостями мінометів 82-го і 120-го калібрів. А біля населених пунктів Старогнатівка, Авдіївка та Водяне окупанти обстрілювали позиції наших підрозділів з гранатометів різних систем і стрілецької зброї. У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання Північ, недалеко від Водяного в Донецькій області, російські найманці застосували в напрямку позицій українських захисників протитанковий ракетний комплекс", - йдеться в повідомленні.

У штабі додали, що обстріли були зафіксовані і біля Світлодарська, Луганського та Золотого-4. Там українських військовослужбовців обстрілювали з автоматичних станкових і ручних протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.



А біля Шумів і Новотошківки противник відкривав вогонь з автоматичних станкових гранатометів.



Двоє військовослужбовців зі складу ООС отримали поранення. Їх госпіталізували. Стан поранених - задовільний.



На обстріли противника українські захисники відкривали вогонь.