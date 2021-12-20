Сепаратисти 13 разів порушили режим "тиші", поранено двох українських бійців

Бойовики Російської Федерації продовжують провокаційні обстріли на Донбасі, за минулу добу сепаратисти 13 разів відкривали вогонь по позиціях українських захисників.
Російсько-окупаційні війська продовжують вести провокаційні обстріли позицій українських захисників, з метою подальшого звинувачення в порушенні режиму припинення вогню.
Сепаратисти 13 разів порушили режим "тиші".
Ворог обстрілював ЗСУ з мінометів, гранатометів і стрілецької зброї, а також застосував протитанковий ракетний комплекс. Двоє поранених.
У Донецькій області в зоні проведення Операції об'єднаних сил сепаратисти за добу обстріляли позиції ЗСУ 13 разів. Поранено двох бійців, повідомляється в ранковому зведенні штабу ООС.
Ворог обстрілював ЗСУ з мінометів, гранатометів і стрілецької зброї, а також застосував протитанковий ракетний комплекс. Двоє поранених.
У Донецькій області в зоні проведення Операції об'єднаних сил сепаратисти за добу обстріляли позиції ЗСУ 13 разів. Поранено двох бійців, повідомляється в ранковому зведенні штабу ООС.
У штабі додали, що обстріли були зафіксовані і біля Світлодарська, Луганського та Золотого-4. Там українських військовослужбовців обстрілювали з автоматичних станкових і ручних протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.
А біля Шумів і Новотошківки противник відкривав вогонь з автоматичних станкових гранатометів.
Двоє військовослужбовців зі складу ООС отримали поранення. Їх госпіталізували. Стан поранених - задовільний.
На обстріли противника українські захисники відкривали вогонь.
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