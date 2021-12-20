Сенат США: Розглядає пропозицію про виділення Україні $ 300 млн щорічно

Комітет у закордонних справах Сенату США виніс на розгляд законопроект про надання щорічної допомоги Україні на військові потреби.

Члени комітету Сенату США у закордонних справах від Республіканської та Демократичної партій підготували і внесли на розгляд проект закону, згідно з яким Україна повинна бути виділена щорічна військова допомога в розмірі $ 300 млн.

Згідно з отриманою інформацією, законопроект був представлений головою комітету Джеймсом Рішем (республіканець від штату Айдахо) і старшим демократом Робертом Менендес (від штату Нью-Джерсі), до яких приєдналися сенатори-демократи Кріс Мерфі (штат Коннектикут) і Джин Шахін (штат Нью-Гемпшир ), а також республіканці Роб Портман (штат Огайо) і Джон Баррассо (штат Вайомінг).

Законопроект передбачає виділення до $ 4 млн на підготовку українських військовослужбовців.

Міністерство оборони США і Держдепартамент, повинні будуть доповісти про витрати і потреби українських збройних сил, а також підготувати план з надання допомоги в сфері забезпечення безпеки держави. Законопроект також пропонує американській владі призначити спецпредставника США по Україні.

Раніше держсекретар США Майкл Помпео на слуханнях в комітеті із закордонних справ Сенату Конгресу США, присвячених до бюджетного запиту Держдепартаменту на 2021 фінансовий рік, заявив, що американське зовнішньополітичне відомство розраховує призначити нову людину на посаду спецпредставника США по Україні, який до своєї відставки у вересні 2019 року займав Курт Волкер.

Помпео також заявив, що виконавча гілка влади підтримує пропозицію законодавців збільшити обсяг допомоги Україні, спрямованої на поставки озброєнь. Сенат США раніше схвалив свою версію проекту оборонного бюджету на наступний фінансовий рік (починається в країні з 1 жовтня). Згідно з цим документом, Україна по військовій лінії від США може отримати $ 250 млн.

Свою версію проекту оборонного бюджету схвалила і Палата представників. Тепер обидві версії мають бути узгоджені комісією з представників обох палат. Після цього конгресмени і сенатори знову повинні будуть проголосувати за узгоджений документ. Підсумковий проект бюджету буде направлений главі держави на підпис.