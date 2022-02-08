Сім'ї загиблих атовців отримають 750 прожиткових мінімумів

10:24 18 травень Київ, Україна

Членам сімей загиблих українських бійців на сході України Кабмін виплатить велику одноразову грошову допомогу. Також допомогу отримають військовослужбовці, які отримали в ході бойових дій інвалідність.

Про це йдеться в розпорядженні уряду №451 від 17 травня.



Членам сімей загиблих буде виплачена допомога в розмірі 750 прожиткових мінімумів для працездатних осіб на дату загибелі, а тим, які отримали інвалідність, в залежності від групи - від 250 до 400 прожиткових мінімумів.



Тим, хто отримав I групу інвалідності, буде виплачено 400 прожиткових мінімумів для працездатних, II групу - 300 прожиткових мінімумів, III групу - 250 прожиткових мінімумів.