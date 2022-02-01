Семенченка підозрюють в організації обстрілу одного з ТБ-каналів

17:44 14 травень Київ, Україна

Співробітники Служби безпеки України викрили вчинення терористичного акту, що стався в липні 2019 року, коли з гранатомета було обстріляно будівлю телеканалу "112 Україна" в столиці, а екснардеп Семен Семенченко звинувачується в його організації.





Досудовим розслідуванням встановлено, що обстріл будівлі телеканалу з протитанкового гранатомета організував Семен Семенченко. Все це відбувалося під час виборчої кампанії до Верховної Ради України. Цей теракт був використаний представниками держави-агресора в гібридній війні проти нашої країни. Для скоєння злочину фігурант залучив двох учасників підлеглого йому не передбаченого законами збройного формування. Про це в п'ятницю, 14 травня, повідомляє пресслужба СБУ Досудовим розслідуванням встановлено, що обстріл будівлі телеканалу з протитанкового гранатомета організував Семен Семенченко. Все це відбувалося під час виборчої кампанії до Верховної Ради України. Цей теракт був використаний представниками держави-агресора в гібридній війні проти нашої країни. Для скоєння злочину фігурант залучив двох учасників підлеглого йому не передбаченого законами збройного формування.

У червні 2019 Семенченко, разом зі спільником, провів розвідку місцевості поблизу будівлі телеканалу. Вони вибирали оптимальний спосіб здійснення теракту, зокрема, шляхи відходу з місця злочину і наявність камер відеоспостереження.



Також Семен Семенченко організував передачу грошей для придбання транспорту та інших засобів, необхідних для вчинення злочину.



За початковим задумом організатора, виконавці теракту повинні були придбати автомобіль, закласти в нього великий обсяг вибухівки. Потім припаркувати авто біля будівлі телеканалу і у визначений час підірвати.





Але для приховування осіб виконавців і організатора було прийнято рішення здійснити терористичний акт через обстріл будівлі телеканалу з протитанкового гранатомета.

В ході санкціонованих судом обшуків за місцями проживання фігурантів справи в столиці та Київській області правоохоронці виявили і вилучили транспорт і засоби вчинення протиправних дій, які зловмисники використовували під час скоєння злочину.



Зараз останнім повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 258 (терористичний акт) Кримінального кодексу України. Вирішується питання про обрання їм запобіжного заходу.