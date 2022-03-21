Сім суддів КСУ терміново змінили свої декларації, поки вони були поза доступом

07:56 31 жовтня Київ, Україна

Як стало відомо, після закриття публічного доступу до Реєстру електронних декларацій згідно з рішенням Конституційного Суду України, сім з 15 суддів цього ж суду терміново внесли зміни в дані своїх декларацій. Цей непривабливий факт з посиланням на дані Реєстру декларацій був опублікований вчора в повідомленні одного з каналів ЗМІ.

"29 жовтня, коли був закритий публічний доступ до Реєстру декларацій Національного агентства з питань запобігання корупції, 7 з 15 суддів Конституційного Суду України оновили свої дані про доходи", - йдеться в повідомленні.

Зокрема, повідомлення про суттєві зміни в розділі про доходи (в тому числі подарунки) 29 жовтня додали в декларацію глави КСУ Олександра Тупицького. Він задекларував 181 тисячу гривень заробітної плати.

Також, за інформацією видання, істотні зміни з'явилися у Ірини Завгородньої (понад 201 тис. грн заробітної плати); Сергія Головатого (понад 206 тис. грн); Олександра Литвинова (понад 189 тис. грн); Володимира Мойсика (більше 211 тис. грн); Віктора Колесника (понад 221 тис. грн, внесено 28 жовтня); Олега Первомайського (більше 164 тис. грн).

Декількома днями раніше ЗМІ повідомляли, що глава КСУ Олександр Тупицький не задекларував у Криму ділянку, куплену в 2018 році за російським законодавством.

Також повідомлялося, що чоловік судді КСУ Ірини Завгородньої "на пенсію" купив елітну квартиру за 13 млн.

Нагадаємо, судді КС на закритому засіданні визнали неконституційною кримінальну відповідальність за неправдиве декларування.