Секретар РНБО припустив обмін Медведчука на політв'язнів

Політиків, яких звинувачують у державній зраді, можуть обміняти на політичних в'язнів з України, які перебувають під арештом в РФ. Таке припущення висловив Олексій Данилов. Секретар Ради національної безпеки і оборони (РНБО) не виключає, що Тарас Козак і Віктор Медведчук можуть стати учасниками такого обміну.

Про таку можливість Данилов висловився в ефірі "Свободи слова Савіка Шустера", відповідаючи на поставлене запитання. Програма транслювалася на YouTube-каналі Shuster online ввечері в п'ятницю, 14 травня.

Можливістю обміну Медведчука і Ко поцікавився український журналіст Юрій Бутусов.

"Чи можливий, на ваш погляд, обмін зрадників України з ОПЗЖ на українських патріотів, яких Путін утримує в російських в'язницях?" - запитав він у Данилова.