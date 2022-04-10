Сьогодні в Україні проходить другий тур виборів мерів

12:16 15 листопада Київ, Україна

Сьогодні в Україні проходить другий тур місцевих виборів. Повторні вибори пройдуть в семи українських містах. Як повідомила на своєму сайті Центральна виборча комісія, вибори торкнуться кандидатів в міські органи влади.

За крісло міських голів будуть боротися кандидати в таких містах:

Одеса: чинний мер Геннадій Труханов і нардеп від партії "ОПЗЖ" Микола Скорик

Херсон: колишній мер Володимир Сальдо і чинний парламентарій з групи "За майбутнє" Ігор Колихаєв

Луцьк: радник чинного мера Ігор Поліщук та самовисуванець Богдан Шиба

Суми: чинний мер Олександр Лисенко та голова райради Вадим Акперов

Українка: кандидатка від партії "Слуга народу" Оксана Кирилюк і кандидат від "Євросолідарності" Олександр Туренко

Кам'янець-Подільський: голова партії "ВО Свобода" Михайло Посітко і директор благодійного фонду "Ми - кам'янчани" Володимир Мельниченко

Краматорськ: чинний мер Андрій Панков і один з директорів "Енергомашспецсталі" Олександр Гонаренко.

Раніше в "Слузі народу" оголосили себе переможцями на місцевих виборах: від партії обрано понад 220 сільських, селищних і міських голів.