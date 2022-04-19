Сьогодні в Україні відзначається День Гідності та Свободи

08:35 21 листопада Київ, Україна

Так заведено, що кожна історична подія залишає свій слід в пам'яті народу. Народ України шанує і пам'ятає свій шлях боротьби за честь, свободу і незалежність. Починаючи з 2005 по 2011 роки українці 22 листопада відзначали День Свободи, який був пов'язаний з Помаранчевою революцією. Згодом це свято було скасоване. Своєрідним наступником цього свята став День Гідності та Свободи.



Тепер 21 листопада в Україні відзначається День Гідності і Свободи та День десантно-штурмових військ. День Гідності і Свободи - свято, що відзначається на честь початку двох революцій: Помаранчевої революції (2004) і Революції гідності (2013 року). 13 листопада 2014 року президент України Петро Порошенко підписав указ, згідно з яким в Україні 21 листопада відзначається День Гідності і Свободи.



А саме 21 листопада 2013 року почалися перші протестні акції української громадськості у відповідь на рішення тодішньої влади про припинення курсу на євроінтеграцію і скасування процесу підготовки до підписання Угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом. Це викликало обурення українців та змусило їх вийти спочатку на вулиці Києва, а потім і інших міст України.









Найтрагічнішим було те, що цього разу, на відміну від подій Помаранчевої революції, відстоюючи гідність і свободу, віддали свої життя 106 осіб і ще понад дві тисячі отримали поранення.



День Гідності та Свободи був заснований указом президента Петра Порошенка від 13 листопада 2014 року. У своєму указі Порошенко підкреслив, що одна з головних цілей свята - зберегти і донести майбутнім поколінням "об'єктивну інформацію про доленосні події в Україні початку XXI століття". До них віднесені як Революція гідності, так і Помаранчева революція.



Раніше повідомлялося, що суд оголосив трьох ексберкутівців в міжнародний розшук. Їх звільнили в кінці грудня 2019 року для участі в обміні полоненими в рамках домовленостей між президентами України і Росії.