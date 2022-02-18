Сьогодні в Україні оголошено День жалоби за загиблими в авіакатастрофі

Сьогодні президент Володимир Зеленський особисто прибув на місце падіння літака під Харковом. Слова співчуття та підтримки близьким і всім скорботним українцям Зеленський опублікував на своєму Тelegram-каналі.
Він підкреслив, що держава повинна забезпечити лікування потерпілого курсанта та надати компенсації тим, хто втратив близьких.
ЗМІ повідомляють, що президент уже прибув на місце катастрофи. Він розповів, що прем'єр-міністр Денис Шмигаль готує екстрене засідання Кабміну через катастрофу літака.
Сьогодні повідомлялося, що один з тих, хто вижили під час катастрофи АН-26, помер в лікарні. Також лікар розповів про стан другого курсанта.
Нагадаємо, сьогодні під фюзеляжем знайдено тіло ще одного загиблого. Пошуки ще двох людей тривають. "Чорний ящик" поки також не знайшли.
Тим часом з'являються нові факти трагедії.
Одна з камер спостереження, встановлена на висотній будівлі в Чугуєві, відобразила момент падіння літака з курсантами. Відповідне відео в суботу, 26 вересня, опублікував заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко на своїй сторінці в Facebook.
За його словами, відео буде використано при розслідуванні причин катастрофи.
Він також опублікував фотографії курсантів, які загинули в результаті катастрофи літака під Чугуєвом.
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