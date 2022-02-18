Сьогодні в Україні оголошено День жалоби за загиблими в авіакатастрофі

14:11 26 вересень Київ, Україна

Сьогодні президент Володимир Зеленський особисто прибув на місце падіння літака під Харковом. Слова співчуття та підтримки близьким і всім скорботним українцям Зеленський опублікував на своєму Тelegram-каналі.

"Вчора в результаті страшної трагедії - падіння літака Ан-26 біля Чугуєва - Україна втратила 26 своїх гідних синів. 25 загинули на місці і один - від опіків, несумісних з життям, в лікарні. Ще один перебуває на лікуванні. Молимося за його швидке одужання. Ми втратили молодих хлопців-курсантів і досвідчених військових, в яких попереду було вся життя і, впевнений, не одна бойова перемога. Важко підібрати слова, щоб висловити біль від цієї втрати. Важко знайти потрібні фрази, щоб втішити батьків, дружин і дітей загиблих воїнів. Вся країна сьогодні буде в скорботі разом з їхніми сім'ями. Я підписав указ про оголошення 26 вересня Днем трауру", - написав Зеленський в Тelegram-каналі.

Він підкреслив, що держава повинна забезпечити лікування потерпілого курсанта та надати компенсації тим, хто втратив близьких.

"Україна не забуває своїх героїв. Наполягаю на тому, щоб причини цієї авіакатастрофи були оперативно з'ясовані, а розслідування було об'єктивним і неупередженим", - резюмував Зеленський.

ЗМІ повідомляють, що президент уже прибув на місце катастрофи. Він розповів, що прем'єр-міністр Денис Шмигаль готує екстрене засідання Кабміну через катастрофу літака.

Сьогодні повідомлялося, що один з тих, хто вижили під час катастрофи АН-26, помер в лікарні. Також лікар розповів про стан другого курсанта.

Нагадаємо, сьогодні під фюзеляжем знайдено тіло ще одного загиблого. Пошуки ще двох людей тривають. "Чорний ящик" поки також не знайшли.

Тим часом з'являються нові факти трагедії.

Одна з камер спостереження, встановлена на висотній будівлі в Чугуєві, відобразила момент падіння літака з курсантами. Відповідне відео в суботу, 26 вересня, опублікував заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко на своїй сторінці в Facebook.

"Відеокамера, встановлена на одній з висотних будівель в місті Чугуєві, зняла останні секунди трагічного польоту АН-26 Збройних сил України", - написав Геращенко.

За його словами, відео буде використано при розслідуванні причин катастрофи.

"Це відео має допомогти слідчим та експертам встановити - що ж сталося після того, як командир корабля повідомив про відмову лівого двигуна та приготувався до посадки на правому", - підкреслив Геращенко.

Він також опублікував фотографії курсантів, які загинули в результаті катастрофи літака під Чугуєвом.