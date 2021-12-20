Сьогодні в Україні дообирають народних депутатів до Верховної Ради

09:35 28 березень Київ, Україна

Сьогодні, 28 березня, в Україні проходять чергові вибори. Вірніше буде назвати цей захід довиборами. Як повідомила пресслужба Центральної виборчої комісії (ЦВК), вибирати народних депутатів до Верховної Ради будуть у двох виборчих округах у Донецькій та Івано-Франківській областях.

Відзначається, що в окрузі №50 у Донецькій області голосування відбудеться серед 18 кандидатів на 112 виборчих дільницях (106 - звичайних, 6 - спеціальних), включаючи частину Краматорського району і частину Покровського району;

В окрузі № 87 в Івано-Франківській області голосування відбудеться на 117 виборчих дільницях (115 - звичайних, 2 - спеціальних), включаючи Надвірнянський район, частину Івано-Франківського району і частину Коломийського району. Тут голосування пройде серед 14 кандидатів.

Результати проміжних виборів в Раду повинні бути встановлені не пізніше ніж на п'ятнадцятий день з дня голосування, тобто до 12 квітня включно, зазначили в ЦВК.

ЦВК нагадує, що виборчі дільниці відкриються о 8.00 і закриються о 20.00. Також в ЦВК нагадали, що в ніч на 28 березня Україна переходить на літній час - о 3.00 стрілки годинників переведуть на годину вперед.

Нагадаємо, кандидатка від партії Європейська Солідарність на довиборах до Верховної Ради, волонтерка Маруся Звіробій-Біленька зняла свою кандидатуру у 87-му виборчому окрузі на Прикарпатті на користь кандидата від ВО Свобода Руслана Кошулинського.