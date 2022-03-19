Сьогодні в Страсбурзі стартувала літня сесія ПАРЄ: Україна візьме в ній очну участь

Сьогодні у Франції почалася літня 4-денна сесія Парламентської Асамблеї Ради Європи (ПАРЄ). На 23 червня заплановані дебати по Криму.
Про це повідомляється на сайті асамблеї.
Сесія відбудеться з 21-го по 24 червня в гібридному форматі: частина учасників прибула в Страсбург, а ще частина приєднається по відеозв'язку.
Головною темою сесії буде 10-річчя прийняття конвенції Ради Європи щодо запобігання насильству над жінками та домашньому насильству, а також боротьби з цими явищами (Стамбульської конвенції), цій події буде присвячено окремий захід.
"Крім того, асамблея обговорить захист основних прав і юридичні наслідки перепусток або сертифікатів COVID; соціально-економічну кризу, викликану пандемією COVID-19; і вплив пандемії на права дітей", - йдеться в повідомленні.
У середу, 23 червня, відбудуться дебати щодо ситуації з кримськими татарами в окупованому Росією Криму. За підсумками дебатів заплановано прийняття резолюції.
За умови включення до порядку денного делегати проведуть дебати на тему: "Ситуація в Білорусі: загроза всій Європі", але без прийняття резолюції.
Українська делегація візьме участь в сесії очно, повідомляла в Facebook член делегації, нардеп від "Слуги народу" Євгенія Кравчук.
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