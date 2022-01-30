Сьогодні в центрі Києва пройдуть відразу кілька масових акцій

11:39 16 вересень Київ, Україна

Управління Нацполіції повідомляє, що сьогодні, 16 вересня поліціянти Києва спільно з військовослужбовцями Нацгвардії заступили на посилене чергування, щоб не допустити порушень громадського порядку та забезпечити мирне проведення запланованих акцій в центрі міста.



"Сьогодні в центральній частині Києва анонсовано проведення кількох масових акцій, зокрема, під адміністративними будівлями органів державної влади. Для забезпечення громадської безпеки та порядку працівники структурних підрозділів столичної поліції, військовослужбовці Національної гвардії України, кінологи, вибухотехніки та поліція діалогу заступили на чергування в посиленому режимі", - йдеться в повідомленні.



Правоохоронці звернулися до організаторів та учасників заходів із закликом дотримуватися норм чинного законодавства, не порушувати громадський порядок і сприяти поліціянтам у виконанні ними службових обов'язків.



Відомо, що сьогодні об 11.00 біля Офісу президента запланований Всеукраїнський протест підприємців. Вимога акції: прийняти законопроєкти №3853-1(2), 3993, спрямовані на захист спрощеної системи оподаткування, обліку та звітності.