Сьогодні в Британії стартує масова вакцинація

09:09 08 грудня Київ, Україна

Сьогодні в Великобританії стартує вакцинація проти COVID-19. Першими будуть щеплені люди старші 80 років, а також працівники будинків для людей похилого віку. Для масової вакцинації уряд Британії вибрав вакцину виробництва Pfizer/BioNTech



Сьогоднішній день глава МОЗ країни Метт Хенкок назвав "V-Day" за аналогією з "D-Day" - днем висадки десанту у Франції, що ознаменував фінальний ривок союзників перед перемогою у Другій світовій війні.



За словами міністра, "це день, який потрібно запам'ятати, в році, який краще забути".



Масова вакцинація проти COVID-19 починається через тиждень після того, як Британія стала першою країною Заходу, яка схвалила широке використання вакцини Pfizer/BioNTech проти цієї хвороби.



800 000 доз насамперед спрямують на імунізацію людей старше 80 років, які або госпіталізовані, або вже записані на амбулаторні прийоми, а також працівників у будинках для людей похилого віку. Перші партії вакцини позавчора доставили в лондонські лікарні.



Національна служба охорони здоров'я Британії підкреслює: не потрібно телефонувати їм з питанням, коли можна вакцинуватися: "Ми самі зателефонуємо вам". Щеплення отримають тільки ті, з ким зв'язалася NHS, щоб домовитися про прийом.



Більшості в країні доведеться почекати до січня-березня 2021 року, перш ніж в наявності буде досить доз для розширення програми. Влада розраховує убезпечити не менше 25 млн громадян (близько 40% населення) на першому етапі. Країна закупить препарати у семи різних виробників.



Тільки безпрецедентно швидка вакцинація мільярдів людей здатна покласти край пандемії, підкреслюють медики, які, як і всі інші, поки не знають, як довго тримається захист від повторного зараження. Уже підтверджено, що цей термін - не менше 9-10 місяців для переважної більшості випадків.



Тим часом медичний директор NHS Стівен Поуїс визнав, що програма імунізації "буде марафоном, а не спринтом".