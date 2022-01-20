Сьогодні Україна і весь світ відзначають День пам'яті та примирення

09:03 08 травень Київ, Україна

Травень багатий на святкові дні. Саме в травні весь світ згадує про ті жертви, які спричинила Друга світова війна. Сьогодні, 8 травня, українці разом з усією світовою спільнотою відзначають День пам'яті і примирення, присвячений пам'яті жертв Другої світової війни.

Пам'ятний день 8 травня, в річницю капітуляції нацистської Німеччини, в Україні встановлений указом президента від 24 березня 2015 року. Таким чином, Україна почала нову традицію проведення 8 та 9 травня в європейському дусі пам'яті і примирення.

Відповідно до указу, метою святкування є гідне вшанування подвигу українського народу, його видатного внеску в перемогу антигітлерівської коаліції в Другій світовій війні і висловлення поваги всім борцям проти нацизму.

Друга світова війна стала найкривавішою і найжорстокішою в історії людства. Цей день присвячений пам'яті тих понад 80 млн осіб, чиє життя було обірване насильством світового масштабу.

Як відомо, 7 травня 1945 року було підписано Акт військової капітуляції Німеччини, який набув чинності 8 травня о 23:01. З цієї нагоди в цей день у багатьох містах Європи і США були проведені багатолюдні святкування. Однак, на вимогу Кремля, 8 травня 1945 року, о 22:43 за середньоєвропейським часом (00:43 9 травня за московським), в передмісті німецької столиці Карлсхорсті був підписаний ще один "Акт про беззастережну капітуляцію Німеччини". За своєю суттю він підтвердив аналогічний документ, підписаний днем раніше в Реймсі, і підтвердив час припинення вогню - 8 травня о 23:01 за середньоєвропейським часом (9 травня о 1:01 за московським).

У листопаді 2004 року, рішенням 59 сесії Генеральної Асамблеї ООН, 8 і 9 травня були оголошені Днями пам'яті і примирення. У резолюції ООН пропонується державам-членам ООН, неурядовим організаціям і приватним особам відзначати один або обидва ці дні - 8 і 9 травня, як День пам'яті всіх жертв Другої світової війни.

Асамблея також підкреслила, що ця історична подія підготувала умову для створення Організації Об'єднаних Націй, покликаної позбавити прийдешні покоління від лих війни і закликала держави-члени ООН об'єднати зусилля в боротьбі з новими викликами і загрозами і зробити все можливе для врегулювання всіх суперечок мирними засобами відповідно до Статуту ООН і таким чином, щоб не піддавати подальшій загрозі міжнародний мир і безпеку. Також 9 травня вважається Днем народження Європейського Союзу.

Як повідомлялося, поліція не очікує масових акцій в Києві 9 травня. За даними правоохоронців, найбільш масовим заходом стане покладання квітів у Парку Слави.