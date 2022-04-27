Сьогодні траурний день - в Україні згадають жертв голодоморів

08:44 28 листопада Київ, Україна

Сьогодні, 28 листопада, в Україні траурний день. Це день пам'яті жертв голодоморів. Нестерпно навіть уявити той жах, коли в країні з багатющими чорноземами, благодатним кліматом і працьовитим населенням, мільйони чоловіків, жінок, старих і дітей вмирали від голоду. Вмирали з жорстокої волі правителя.

Вшановувати пам'ять загиблих почали в 1998 році з указом Леоніда Кучми. Сучасна назву і дату дня визначив указ Віктора Ющенка в травні 2007 року.

У ХХ столітті Україна пережила три голодомори: 1921-1923, 1932-1933 і 1946-1947 років. Лише після оголошення незалежності України почалося розслідування масштабів найбільшого голодомору 1932-1933 років. За різними оцінками, тоді загинули близько 4,5 мільйона українців.

У зв'язку з цим в церквах проводяться поминальні богослужіння.

О 16:00 оголошується всеукраїнська хвилина мовчання.

Цього року через пандемію коронавірусу більшість інформаційних заходів будуть проведені в режимі онлайн.

По всій території України буде приспущено державні прапори. Обмежено проведення заходів розважального характеру.

Геноцидом голодомор 1932-1933 років крім України визнали 17 країн.