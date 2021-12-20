Сьогодні стартує вакцинація сімейних лікарів

Сьогодні по всій Україні почали вакцинувати сімейних лікарів, незабаром до них приєднаються працівники соціальної сфери і системи громадського здоров'я, люди від 80 років.
Про це в ході брифінгу заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.
За словами міністра, імунізація сімейних лікарів - це наступний крок другого етапу вакцинації.
"З прибуттям нових вакцин до них приєднаються працівники соціальної сфери і системи громадського здоров'я, люди від 80 років", - додав Степанов.
"З прибуттям нових вакцин до них приєднаються працівники соціальної сфери і системи громадського здоров'я, люди від 80 років", - додав Степанов.
Додати коментар (З'явиться після модерації)
Коментарі