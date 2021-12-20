Сьогодні стартує вакцинація сімейних лікарів

10:04 22 березень Київ, Україна

Сьогодні по всій Україні почали вакцинувати сімейних лікарів, незабаром до них приєднаються працівники соціальної сфери і системи громадського здоров'я, люди від 80 років.

Про це в ході брифінгу заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов

"З 22 березня починається чергова ланка другого етапу вакцинації: до організації щеплень, крім мобільних бригад, додаються стаціонарні пункти в кількості 565 одиниць", - зазначив глава МОЗ.

За словами міністра, імунізація сімейних лікарів - це наступний крок другого етапу вакцинації.



"З прибуттям нових вакцин до них приєднаються працівники соціальної сфери і системи громадського здоров'я, люди від 80 років", - додав Степанов.