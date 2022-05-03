Сьогодні стартує спецсесія Генасамблеї ООН щодо Covid-19

13:34 03 грудня Київ, Україна

На спецсесії Генасамблеї ООН щодо Covid-19 сьогодні пройдуть загальні обговорення і обмін досвідом, а 4 грудня відбудеться інтерактивний діалог - серія тематичних панелей про ключові аспекти впливу пандемії Covid-19 і реагування на них.

Про це повідомляє сайт ООН у четвер, 3 грудня.

"Пандемія Covid-19 стала не тільки найбільш глобальною кризою в галузі охорони здоров'я за всі 75 років з моменту створення ООН. Вона також перетворилася на гуманітарну соціально-економічну кризу, охопивши сфери безпеки і прав людини", - відзначили в ООН.

У засіданні візьмуть участь глави держав, урядів, профільних відомств з понад 150 країн світу, генсек ООН, президенти Генасамблеї, Економічної і соціальної ради (ЕКОСОР), глава ВООЗ, та інші представники міжнародних організацій.

"Міжнародна спільнота може переломити цю кризу за допомогою колективних, скоординованих дій по реалізації Порядку денного в області сталого розвитку на період до 2030 року та цілей сталого розвитку. За допомогою цієї структури країни можуть розробляти стратегії для пом'якшення наслідків COVID-19, відновлення, подальшого розвитку", - йдеться в повідомленні ООН.

Лідери планують виступати в інтерактивному режимі.



Україну на засіданні представить міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.