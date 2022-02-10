Сьогодні стартувало ЗНО-2021

10:08 21 травень Київ, Україна

Сьогодні основну сесію ЗНО відкрило тестування з хімії.





Друге і третє тестування



Допуск учасників починається о 9:50 і триватиме до 10:50. Процедура допуску передбачає проходження термометрії та ідентифікації учасників ЗНО. Про це повідомили в Міністерстві освіти і науки (МОН).Друге і третє тестування основної сесії ЗНО-2021 відбудуться на початку наступного тижня - 24 і 25 травня.Допуск учасників починається о 9:50 і триватиме до 10:50. Процедура допуску передбачає проходження термометрії та ідентифікації учасників ЗНО.

Для цього з собою потрібно взяти:



оригінал сертифіката ЗНО;

паспорт або інший документ, серія (при наявності) та номер якого вказані у сертифікаті;

запрошення-перепустку для участі в ЗНО, яке учасники повинні самостійно роздрукувати з інформаційної сторінки.



Якщо не буде якогось з документів, учасника не допустять до складання тестування. Також в участі буде відмовлено, якщо людина запізниться і прибуде в пункт тестування після 10:50.



На тестування з собою також варто взяти:



2-3 ручки з чорнилом насиченого чорного кольору;

пляшечку з питною водою без етикетки;

засоби індивідуального захисту, які учасник ЗНО зможе покласти на свій робочий стіл і при необхідності скористатися.

У МОН наголосили, що під час проходження тесту абітурієнт не може мати при собі будь-яких засобів зв'язку, пристроїв зчитування, обробки, збереження та відтворення інформації, друкованих і рукописних матеріалів, що не передбачені процедурою тестування.