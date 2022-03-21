Сьогодні стартувала вакцинація колективів

Сьогодні почали роботу "на виїзді" мобільні бригади по вакцинації організованих колективів, від керівників підприємств потрібно подати заявку на вакцинацію і організувати на місцях відповідні санітарні умови для роботи медиків.
Про це повідомляє пресслужба Міністерства охорони здоров'я.
На цей момент зареєстровано 1447 заявок на вакцинацію колективів на 216 893 особи.
Колективи будуть вакцинувати в тій послідовності, в якій вони записувалися. Процес буде залежати від кількості мобільних бригад.
Також у МОЗ нагадали компаніям необхідні умови для проведення вакцинації:
На цей момент зареєстровано 1447 заявок на вакцинацію колективів на 216 893 особи.
Колективи будуть вакцинувати в тій послідовності, в якій вони записувалися. Процес буде залежати від кількості мобільних бригад.
Також у МОЗ нагадали компаніям необхідні умови для проведення вакцинації:
- забезпечити чисте, добре освітлене приміщення, яке відокремлене від будь-яких виробничих площ, або відкритих просторів з робочими місцями, має вентиляцію для постачання свіжого повітря, достатню площу для комфортної роботи мобільної бригади по вакцинації в складі не менше трьох осіб;
- приміщення повинно бути обладнане кушеткою для пацієнтів, стільцями і столиками для роботи мобільної бригади, доступом до місця для гігієни рук, мати столик, який може вмістити одну невелику сумку-холодильник (термоконтейнер), ін'єкційні матеріали та коробку для безпечної утилізації шприців, а також доступ до інтернету (WiFi);
- надати приміщення для медичного спостереження протягом 30 хв після щеплень, яке може вмістити 5-10 осіб.
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