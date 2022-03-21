Сьогодні стартувала вакцинація колективів

14:20 22 червня Київ, Україна

Сьогодні почали роботу "на виїзді" мобільні бригади по вакцинації організованих колективів, від керівників підприємств потрібно подати заявку на вакцинацію і організувати на місцях відповідні санітарні умови для роботи медиків.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства охорони здоров'я.



На цей момент зареєстровано 1447 заявок на вакцинацію колективів на 216 893 особи.



Колективи будуть вакцинувати в тій послідовності, в якій вони записувалися. Процес буде залежати від кількості мобільних бригад.



Також у МОЗ нагадали компаніям необхідні умови для проведення вакцинації: