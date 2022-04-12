Сьогодні Шмигаль відзвітує про роботу Кабміну в першому півріччі і буде розглянуто призначення Монастирського

09:55 16 липня Київ, Україна

На останньому пленарному засіданні Верховної Ради перед канікулами будуть підбиті підсумки роботи Кабінету Міністрів за минуле півріччя і розглянуто питання призначення Дениса Монастирського на посаду глави Міністерства внутрішніх справ.

Про це повідомляє РБК-Україна.



Крім цього, народні депутати планують створити тимчасову слідчу комісію ВР з питань розслідування фактів корупції в державних підприємствах, установах і організаціях, що перебувають у віданні Національної академії аграрних наук України (проєкт постанови №5196), а також тимчасову слідчу комісію ВР з питань розслідування можливих протиправних дій посадових осіб Державного космічного агентства України (Національного космічного агентства України) і підприємств космічної галузі, зокрема, при реалізації проєктів "Либідь" і "Циклон-4" (проєкт постанови №5477).



Для розгляду в першому читанні запропоновані законопроєкти №5002 "Про внесення змін до закону України "Про бібліотеки і бібліотечну справу" і №4620 "Про внесення змін до закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність" щодо вдосконалення законодавства в сфері зовнішньоекономічної діяльності".