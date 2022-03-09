Сьогодні свято Покрови Пресвятої Богородиці. Історія та традиції

07:14 14 жовтень Київ, Україна





Покрова - свято, як більшість християнських свят в православ'ї, коріння якого уходить глибоко в язичництво. Воно символізує заспокоєння і засинання природи, покривання її на зиму: прийшла Покрова - дерева оголилися, а землю вкрило опале листя. До Покрови завжди закінчували всі важливі сільськогосподарські роботи - збирали врожай і завершували сіяти озимі. В Карпатській частині України всі отари повертали з далеких пасовищ додому, а чумаки завершували свої подорожі.



В християнстві свято Покрови стали святкувати в X столітті. За легендою, коли Константинополь виявився в оточенні завойовників, городяни так ревно молилися Божій Матері, що вона накрила все місто своїм омофором. Це знамення побачив своїми очима Святий Андрій: під стінами церкви з'явилася процесія - Богородиця в оточенні ангелів, святих пророків і апостолів. А незабаром встигла підмога і зняла облогу. Згодом візантійський патріарх канонізував свято. Сьогодні, 14 жовтня, в Україні офіційний вихідний, і якби не пандемія, українці масово, з традиційними вже в цей день гуляннями, відзначали б відразу три свята: Покрова Пресвятої Богородиці, День українського козацтва та День захисника України.Покрова - свято, як більшість християнських свят в православ'ї, коріння якого уходить глибоко в язичництво. Воно символізує заспокоєння і засинання природи, покривання її на зиму: прийшла Покрова - дерева оголилися, а землю вкрило опале листя. До Покрови завжди закінчували всі важливі сільськогосподарські роботи - збирали врожай і завершували сіяти озимі. В Карпатській частині України всі отари повертали з далеких пасовищ додому, а чумаки завершували свої подорожі.В християнстві свято Покрови стали святкувати в X столітті. За легендою, коли Константинополь виявився в оточенні завойовників, городяни так ревно молилися Божій Матері, що вона накрила все місто своїм омофором. Це знамення побачив своїми очима Святий Андрій: під стінами церкви з'явилася процесія - Богородиця в оточенні ангелів, святих пророків і апостолів. А незабаром встигла підмога і зняла облогу. Згодом візантійський патріарх канонізував свято.

День українського козацтва.

На Січі українські козаки вірили, що їх охороняє свята Покрова, а Пресвяту Богородицю вважали своєю покровителькою і заступницею. Вірили настільки, що протягом багатьох століть це свято було одним з найважливіших свят в православному календарі України. Саме на цей день завжди призначали вибори нового отамана. У 1775 році після розорення Запорозької Січі козаки, тікаючи за Дунай, взяли з собою з церкви святої Покрови на Січі ікону Покрови Пресвятої Богородиці.



День захисника Вітчизни.

14 жовтня 2015 року День захисника вітчизни стали відзначати в День українського козацтва. І нам є зараз кого по-справжньому вітати в цей день і дякувати за захист. Привітайте всіх, хто взяв в руки зброю і встав на захист України, охороняє наші рубежі і береже спокій і мир в тилу.



Покрова: традиції

У цей день віряни звертаються в молитві до Пресвятої Богородиці з проханням про здоров'я, захист, допомогу, сприяння в сімейному житті та коханні. Вважається, що протягом року до наступної Покрови Богородиця буде допомагати і оберігати того, хто молився.



Для дівчат Покрова була найголовнішим святом: у молоді починався сезон вечорниць, для їхніх батьків - період весіль, а дівчата на виданні з радістю брали участь у весільних іграх.



На Покрову незаміжні дівчата примовляли: «Свята Покрівонько, покрий мені голівоньку», «Мати-Покрівонько, покрий Матір сиру Землю і мене молоду», «Свята мати, Покровонько, накрий мою головоньку, хоч ганчіркою, аби не зостатися дівкою», «Свята мати, Покровонько, завинь мою головоньку, чи в шматку, чи в онучу - най ся дівкою не мучу!»



Дівчатам, які бажають вийти заміж, слід прийти до церкви ще до початку святкового богослужіння, щоб поставити свічку і помолитися Пресвятій Богородиці, просячи її про якнайшвидше заміжжя та щасливе сімейне життя. А якщо спекти хліб і залишити в ніч на Покрову на віконці - можна приманити нареченого.



Покрову треба зустрічати радісно і весело, запрошувати гостей і самим ходити в гості.



Також на Покрову було заведено допомагати нужденним. У цей день збиралися і дружно допомагали вдові або сиротам, наприклад, перекрити дах, що продірявився. У такій справі і попрацювати в свято не гріх.



На Покрову господині вранці розводили вогонь в печі, додаючи до дров гілочки плодових дерев - на хороший урожай і для добробуту сім'ї.

Як і в будь-яке християнське свято - на Покрову не можна виконувати не тільки важку господарську роботу, а й багато домашніх обов'язків: прибирати, прати, готувати, шити, в'язати, гладити. Також не можна лихословити, брехати, лаятися, сперечатися, займати грошей і вживати алкогольні напої.



Ще одна цікава прикмета - дівчині, до якої прийшли свататися, не варто відмовляти сватам, інакше вона ризикує найближчі три роки просидіти в дівках.



Народні прикмети на Покрову:



Якщо пара познайомилася на Покрову - бути їм нареченим і нареченою.

Якщо на Покрову йде сніг - це до великої кількості весіль.

Якщо сніг на Покрову не випав - його не буде і в листопаді.

На Покрову традиційно протягом всього дня спостерігали за погодою. Якщо вітер дув з півдня - зима буде теплою. З півночі - холодною. З заходу - сніжною. Якщо вітер кілька разів за день міняв напрямок, значить, зима обіцяє бути нестабільною.

Також звертали увагу на дерева. Якщо вишня на Покрову не скинула листя - зима буде теплою.