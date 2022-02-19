Сьогодні підписано ще один із земельних законів

11:46 24 травень Київ, Україна

Україна стала на крок ближче до законної торгівлі землею - сьогодні Володимир Зеленський підписав законопроєкт про земельну децентралізацію - він дозволяє передати землі за межами населених пунктів в комунальну власність.



"Закон №2194, який докорінно змінює землевпорядкування нашої держави і який називають земельною конституцією. Це закон, який забирає у кабінетного чиновника функцію оформляти право на землю, яку він ніколи навіть в своєму житті не бачив", - сказав він.



Президент підкреслив, що закон остаточно повертає громадам право розпоряджатися своїми землями.



"Закон, який чітко закріплює, що купувати і продавати землю можуть виключно українці", - додав Зеленський.



Він нагадав, крім 2194 Верховна Рада затвердила також другий важливий закон для повноцінного старту ринку землі - №2195, який вводить електронні аукціони з купівлі-продажу землі. Зеленський зазначив, що це гарантія наповнення місцевих бюджетів та можливості кожного українця взяти участь в аукціоні і почати своє фермерське господарство.



Також він заявив, що мораторій на продаж земель сільськогосподарського призначення привів до крадіжки земельних територій розміром площею в два Крима.

"У 2014 році Росія анексувала у нашої держави півострів Крим. За час мораторію деякі бізнесмени і політики вкрали у держави землю, яка дорівнює площі майже двох півостровів Крим. Безумовно, ми зробимо все, щоб повернути і те, і інше", - заявив Зеленський.

Він уточнив, що за попередніми розрахунками було незаконно привласнено близько 5 млн га держземель.



Також, за його словами, за час мораторію померли майже 1 млн землевласників, а вартість 1 га с/г землі стала найнижчою в Європі.