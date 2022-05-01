Сьогодні під Офісом Президента пройде ЛГБТ-прайд

Організатори ЛГБТ-прайду обіцяють сьогодні під Офісом Президента провести веселу підтримку законопроєкту уряду щодо посилення відповідальності за дискримінацію будь-яких груп людей на ґрунті нетерпимості, вона пройде в форматі рейву.
Про це повідомила омбудсмен Людмила Денисова.
"Учасники підтримають ухвалення законопроєкту про посилення відповідальності за дискримінацію будь-яких груп людей на ґрунті нетерпимості. Закликаю українців бути толерантними один до одного і поважати права кожного. Звертаюся до Київського міського голови Віталія Кличка здійснити контроль за дотриманням громадського порядку під час проведення заходу. Прошу керівництво Національної поліції України забезпечити безпеку учасників і забезпечити громадський порядок", - закликала Денисова.
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