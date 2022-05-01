Сьогодні під Офісом Президента пройде ЛГБТ-прайд

12:21 30 липня Київ, Україна

Організатори ЛГБТ-прайду обіцяють сьогодні під Офісом Президента провести веселу підтримку законопроєкту уряду щодо посилення відповідальності за дискримінацію будь-яких груп людей на ґрунті нетерпимості, вона пройде в форматі рейву.