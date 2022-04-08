Сьогодні під Миколаєвом стартували навчання Козацька булава-2021

10:50 12 липня Київ, Україна

З 12 по 24 липня в Миколаївській області пройдуть міжнародні навчання Козацька булава-2021, в яких візьмуть участь США, Великобританія, Канада і Швеція.

Про це повідомила пресслужба командування Сухопутних військ ЗСУ.

"Участь у навчаннях візьмуть близько двох тисяч військовослужбовців і понад 300 одиниць військової техніки з п'яти країн-партнерів - України, США, Великої Британії, Канади, Швеції", - йдеться в повідомленні.

Маневри і тренування триватимуть до 24 липня.



У ЗСУ зазначили, що однією з цілей навчань є поліпшення сумісності між підрозділами Великобританії та України при плануванні і проведенні операцій батальйонно-тактичного рівня.