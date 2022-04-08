Сьогодні під Миколаєвом стартували навчання Козацька булава-2021

З 12 по 24 липня в Миколаївській області пройдуть міжнародні навчання Козацька булава-2021, в яких візьмуть участь США, Великобританія, Канада і Швеція.
Про це повідомила пресслужба командування Сухопутних військ ЗСУ.
Маневри і тренування триватимуть до 24 липня.
У ЗСУ зазначили, що однією з цілей навчань є поліпшення сумісності між підрозділами Великобританії та України при плануванні і проведенні операцій батальйонно-тактичного рівня.
У ЗСУ зазначили, що однією з цілей навчань є поліпшення сумісності між підрозділами Великобританії та України при плануванні і проведенні операцій батальйонно-тактичного рівня.
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