Сьогодні вночі російські окупанти обстріляли лікарню з пацієнтами

10:32 05 травень Київ, Україна

У Красногорівці в ніч з 4 на 5 травня російськими окупантами була обстріляна лікарня і житлові споруди, що знаходяться з нею поруч. У всіх будівель пошкоджені вікна і електропроводка, зараз всі вони без електропостачання.



Про це повідомив пресцентр 28 ОМБр.

"Також в результаті обстрілу було пошкоджено автомобіль швидкої допомоги. Усередині лікарні під час обстрілу знаходилося 45 мирних жителів, які проходили лікування в стаціонарі. На щастя, ніхто не постраждав. Подібний обстріл мирних міст в контексті загострення на передовій свідчить про те, що окупаційні війська намагаються дестабілізувати обстановку всередині міста", - випливає з повідомлення.

При цьому наголошується, що для досягнення такої злочинної мети, вони цілеспрямовано пошкоджують інфраструктуру міст, яка не має для них ніякої цінності.



"Ось такий він - рускій мір", - підсумували в бригаді.