Сьогодні вночі російські окупанти обстріляли лікарню з пацієнтами

У Красногорівці в ніч з 4 на 5 травня російськими окупантами була обстріляна лікарня і житлові споруди, що знаходяться з нею поруч. У всіх будівель пошкоджені вікна і електропроводка, зараз всі вони без електропостачання.
Про це повідомив пресцентр 28 ОМБр.
При цьому наголошується, що для досягнення такої злочинної мети, вони цілеспрямовано пошкоджують інфраструктуру міст, яка не має для них ніякої цінності.
"Ось такий він - рускій мір", - підсумували в бригаді.
"Ось такий він - рускій мір", - підсумували в бригаді.
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