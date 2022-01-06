Сьогодні на порядку денному в ВР стоїть питання про підвищення мінімальної заробітної плати до 5 тисяч гривень

10:25 25 серпень Київ, Україна

Верховна Рада на позачерговій сесії 25 серпня розгляне питання підвищення розміру мінімальної заробітної плати до 5 тисяч гривень. Про це йдеться в порядку денному ВР на сьогоднішній день.

Так, першим питанням депутати збираються розглянути ініційований Президентом законопроект №3963, яким пропонується підвищити розмір мінімальної заробітної плати і встановити її з 1 вересня 5 тис. Грн в місячному розмірі (зростання на 5,86%) і два альтернативних йому проекту. На сьогодні мінімальна зарплата в Держбюджеті-2020 закладено на рівні 4723 грн.

Також парламент має намір прийняти проект постанови №3994, згідно з яким доручити уряду провести конкурс на кращий ескіз великого Державного Герба. Цим документом передбачається, що переможець конкурсу буде визначений до 1 грудня.

Далі Рада планує ратифікувати меморандум і кредитну угоду про надання Україні макрофінансової допомоги від ЄС до 1,2 млрд євро (законопроект №0063) і фінугоду з Європейським інвестиційним банком щодо 450 млн євро інвестицій в розвиток дорожніх об'єктів (законопроект №0055).

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський заявив, що ризиковано різко збільшувати мінімалку.

Раніше повідомлялося, що уряд запланував три етапи підвищення мінімальної зарплати на наступний рік.