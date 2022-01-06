Сьогодні на порядку денному в ВР стоїть питання про підвищення мінімальної заробітної плати до 5 тисяч гривень

Верховна Рада на позачерговій сесії 25 серпня розгляне питання підвищення розміру мінімальної заробітної плати до 5 тисяч гривень. Про це йдеться в порядку денному ВР на сьогоднішній день.
Так, першим питанням депутати збираються розглянути ініційований Президентом законопроект №3963, яким пропонується підвищити розмір мінімальної заробітної плати і встановити її з 1 вересня 5 тис. Грн в місячному розмірі (зростання на 5,86%) і два альтернативних йому проекту. На сьогодні мінімальна зарплата в Держбюджеті-2020 закладено на рівні 4723 грн.
Також парламент має намір прийняти проект постанови №3994, згідно з яким доручити уряду провести конкурс на кращий ескіз великого Державного Герба. Цим документом передбачається, що переможець конкурсу буде визначений до 1 грудня.
Далі Рада планує ратифікувати меморандум і кредитну угоду про надання Україні макрофінансової допомоги від ЄС до 1,2 млрд євро (законопроект №0063) і фінугоду з Європейським інвестиційним банком щодо 450 млн євро інвестицій в розвиток дорожніх об'єктів (законопроект №0055).
Нагадаємо, президент Володимир Зеленський заявив, що ризиковано різко збільшувати мінімалку.
Раніше повідомлялося, що уряд запланував три етапи підвищення мінімальної зарплати на наступний рік.
Так, першим питанням депутати збираються розглянути ініційований Президентом законопроект №3963, яким пропонується підвищити розмір мінімальної заробітної плати і встановити її з 1 вересня 5 тис. Грн в місячному розмірі (зростання на 5,86%) і два альтернативних йому проекту. На сьогодні мінімальна зарплата в Держбюджеті-2020 закладено на рівні 4723 грн.
Також парламент має намір прийняти проект постанови №3994, згідно з яким доручити уряду провести конкурс на кращий ескіз великого Державного Герба. Цим документом передбачається, що переможець конкурсу буде визначений до 1 грудня.
Далі Рада планує ратифікувати меморандум і кредитну угоду про надання Україні макрофінансової допомоги від ЄС до 1,2 млрд євро (законопроект №0063) і фінугоду з Європейським інвестиційним банком щодо 450 млн євро інвестицій в розвиток дорожніх об'єктів (законопроект №0055).
Нагадаємо, президент Володимир Зеленський заявив, що ризиковано різко збільшувати мінімалку.
Раніше повідомлялося, що уряд запланував три етапи підвищення мінімальної зарплати на наступний рік.
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