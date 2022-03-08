Сьогодні на Донбасі тиша по всій лінії розмежування

За даними ранкового зведення пресцентру штабу ООС, за минулу добу режим тиші був порушений одиничним пострілом з боку противника. Ніхто з українських воїнів не постраждав. На сьогодні, неділю, 11 жовтня, на Донбасі стоїть тиша.

"Поблизу Водяного противник зробив один неприцільний постріл з підствольного гранатомета. Ворожий постріл не становив загрози життю та здоров'ю наших військовослужбовців, тому вогонь вони не відкривали. Бойових втрат і поранень серед українських вояків немає", - йдеться в повідомленні.

З початку поточної доби по всій лінії розмежування дотримувався режим тиші.

У штабі зазначили, що військовослужбовці Збройних Сил України та рятувальники ДСНС продовжують ліквідовувати пожежі в Луганській області.

"Військовослужбовцями Збройних сил і пожежниками ДСНС ліквідовані пожежі поблизу Новоолександрівки, Майорська та Катеринівки. Крім того, локалізований осередок загорянь неподалік Болотеного", - додали в штабі ООС.

Нагадаємо, за добу 9 жовтня сепаратисти здійснили одну вогневу провокацію. Вони зробили кілька неприцільних черг зі стрілецької зброї в бік позицій ЗСУ поблизу населеного пункту Шуми.