Сьогодні на Донбасі тиша по всій лінії розмежування

За даними ранкового зведення пресцентру штабу ООС, за минулу добу режим тиші був порушений одиничним пострілом з боку противника. Ніхто з українських воїнів не постраждав. На сьогодні, неділю, 11 жовтня, на Донбасі стоїть тиша.
З початку поточної доби по всій лінії розмежування дотримувався режим тиші.
У штабі зазначили, що військовослужбовці Збройних Сил України та рятувальники ДСНС продовжують ліквідовувати пожежі в Луганській області.
Нагадаємо, за добу 9 жовтня сепаратисти здійснили одну вогневу провокацію. Вони зробили кілька неприцільних черг зі стрілецької зброї в бік позицій ЗСУ поблизу населеного пункту Шуми.
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