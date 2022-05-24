Сьогодні на Донбасі був смертельно поранений український військовий

08:43 19 серпня Киев, Украина

За даними пресслужби штабу ООС, минула доба пройшла відносно спокійно. Всього три рази противник обстріляв позиції українських військ. За вчорашню добу ніхто з бійців ЗСУ не постраждав.

Поблизу Широкиного противник відкривав вогонь з мінометів 82-го калібру. Біля Водяного, на Приазов'ї, сепаратисти обстрілювали позиції українських захисників з автоматичних станкових і ручних протитанкових гранатометів. Неподалік від Дослідного ворог вів вогонь з мінометів 120-го калібру. При цьому обійшлося без втрат у ЗСУ.

З початку поточної доби на Донбасі зафіксували три порушення режиму припинення вогню. У напрямку Новоолександрівки сепаратисти вели вогонь зі стрілецької зброї. Біля Кримського противник обстріляв наші позиції з мінометів 120-го калібру. Неподалік Нью-Йорка ворог вів вогонь зі станкових протитанкових гранатометів.

"В результаті ворожого обстрілу один військовий отримав вогнепальне поранення, несумісне з життям. Командування Об'єднаних сил висловлює щирі співчуття рідним і близьким загиблого. На обстріли російсько-окупаційних військ українські захисники відкривали вогонь", - сказано в повідомленні.

Про факти порушень з боку сепаратистів українська сторона СЦКК повідомила представникам Місії ОБСЄ, застосувавши встановлений координаційний механізм.

Нагадаємо, що днем раніше на Донбасі зафіксували 11 порушень, був поранений боєць ЗСУ. Поранений український військовий перебуває в лікувальному закладі в задовільному стані.

Також на Луганщині в результаті обстрілу поранена місцева мешканка. Жінка отримала поранення лівого передпліччя, плечового та колінного суглобів, лівої стопи. Її госпіталізували.