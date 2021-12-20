11:21 13 березень Київ, Україна

Сьогодні виповнюється 60 років Куренівської трагедії в Києві. Довгий час про цю трагедію нічого не було відомо широкому колу українців. Тепер ми згадуємо про численні жертви цієї найбільшої з техногенних катастроф того часу.

13 березня 1961 року селевий потік з Бабиного Яру крізь прорвану дамбу затопив Куренівку. За декілька днів до цього через дамбу переливалися струмочки води, що ставали дедалі більше, проте заходи для термінового зміцнення дамби чи евакуації людей з небезпечної зони вжито не було.

У підсумку, вранці 13 березня дамбу прорвало, і маса рідкої пульпи ринула вниз. Початкова висота валу сягала 14 метрів, ширина в створі Кирилівська церква - приблизно 14 метрів, а швидкість - 5 метрів на секунду. О 9:30 пульпа досягла Куренівки та залила площу близько 30 гектарів.

Потік перевертав і зносив автомобілі, автобуси, трамваї, валив стовпи електричних мереж, рвав дроти. Один з автобусів зіткнувся з вантажівкою і запалав.

Пульпа практично повністю знищила трамвайне депо ім. Красіна, кілька десятків його працівників загинули.

Офіційна влада замовчувала наслідки Куренівської трагедії, реальні цифри загиблих так і не були названі - оголосили тільки про загибель 145 осіб, тоді як за неофіційними даними під час трагедії загинуло близько півтори тисячі осіб. Катастрофа знищила 22 приватних одноповерхових будинки, 5 двоповерхових, 12 одноповерхових будинків, два гуртожитки.

Сьогодні ж, в 60 річницю Куренівської трагедії, від імені президента України Володимира Зеленського в пам'ять про загиблих киян встановлено кошик квітів до пам'ятного хреста на вул. Олени Теліги в столиці.