Сьогодні ЄС має намір ввести четвертий пакет санкцій щодо Білорусі

11:07 21 червня Київ, Україна

21 червня Рада Євросоюзу спільно з міністрами закордонних справ країн-членів ЄС має намір затвердити пакет санкцій щодо Білорусі, остаточне його прийняття заплановане на кінець поточного тижня.

Про це повідомляє ТАСС.

"Ми узгодимо сьогодні четвертий пакет санкцій проти Білорусі. Нові санкції торкнуться 86 фізичних осіб і компаній", - сказав Боррель , додавши, що санкції будуть розглянуті на саміті ЄС 24-25 червня і затверджені після зустрічі глав держав. Вони будуть спрямовані на білоруський експорт до Євросоюзу, про конкретні галузі я поки не можу говорити", - уточнив Боррель.

Дипломат зазначив, що ЄС прагнув уникати економічних санкцій, які "завдають удар по всій економіці і добробуту людей", однак "оскільки уряд не змінює свою схему дій, ми повинні нарощувати тиск".



У свою чергу глава МЗС Фінляндії Пекка Хаавісто пояснив, що ЄС ухвалить сьогодні санкції за "порушення прав людини і тиск на опозицію", а також додаткові санкції за примус до посадки літака Ryanair".



Хаавісто також пообіцяв, що ЄС буде підтримувати контакти з білоруською опозицією, яка перебуває за кордоном, зокрема, зустріч глав МЗС ЄС почнеться з робочого сніданку з екскандидаткою у президенти Білорусі Світланою Тихановською.



За даними ЗМІ, санкції ЄС торкнуться калійної промисловості, нафти і банківського сектора Білорусі.