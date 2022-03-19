Сьогодні день виборів - в Україні відкрилися виборчі дільниці

Закінчилися передвиборчі баталії, пройшов «день тиші», настав довгоочікуваний день визначення волі народу. Сьогодні, в неділю, 25 жовтня, в Україні стартували місцеві вибори - виборчі дільниці працюватимуть з 08:00 до 20:00.

В ході місцевих виборів обираються нові склади сільських, селищних, міських, районних і обласних рад. Крім того, кожні п'ять років проводиться переобрання мерів, голів сіл і селищ.

Цього року вибори відбудуться по всій країні, крім тимчасово непідконтрольних уряду територій Донбасу і АР Крим. Зокрема, ЦВК скасувала вибори в 18 громадах Донецької та Луганської областей за рішенням військово-цивільних адміністрацій в цих регіонах.

Нагадаємо, що реклама в Facebook обійшлася партіям в мільйони доларів. Передвиборча кампанія в соціальній мережі була особливо насиченою в останні дні перед голосуванням.