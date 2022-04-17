Сьогодні Байден офіційно оголосить кандидатів на ключові пости в адміністрації США

05:49 24 листопада Київ, Україна

Незважаючи на відсутність затвердження Сенату, Джозеф Байден готовий у вівторок, 24 листопада, офіційно оголосити свою нову команду.



"Ми зробимо перші призначення в Кабінет у вівторок на цьому тижні, обраний президент в захваті від своєї команди і розраховує представити її країні", - повідомила в ефірі телеканалу Fox News старша радниця штабу демократів Кейт Бедінгфілд.



Але, попри те, що Байден, можливо, і представить членів своєї адміністрації, сам цей факт не носить офіційного характеру, оскільки такі призначення відповідно до американського законодавства повинні пройти через затвердження Сенату, який за підсумками виборів може залишитися республіканським.



Тим часом у понеділок штаб розповсюдив заяву, в якій, зокрема, говорилося: "Сьогодні обраний президент Джо Байден оголосив ключових членів команд із зовнішньої політики і національної безпеки, в тому числі Ентоні Блінкена на пост глави Держдепартаменту".



Блінкен в 2013-2015 роки був заступником радника з нацбезпеки колишнього президента США Барака Обами. Блінкен вважався одним з провідних кандидатів на пост глави Держдепу, і після роботи як заступника радника з нацбезпеки він був підвищений до заступника держсекретаря при президентові Обамі (цю посаду він займав в 2015-2017 роки).



Згідно із заявою, радником з нацбезпеки президента США Байден хоче призначити Джейка Саллівана - одного з найближчих помічників Хілларі Клінтон, що була держсекретаркою США в 2009 - 2013 роках. Салліван, як і Блінкен, був радником Байдена з питань національної безпеки, коли той був віцепрезидентом США (Блінкен - в 2009-2013 роках, а Салліван - в 2013-2014 роках).



Директором Національної розвідки Байден розраховує призначити колишню заступницю радника президента США з національної безпеки Евріл Хейнс, яка займала цей пост з 2015 по 2017 рік. До цього Хейнс працювала на посаді заступниці директора ЦРУ (2013-2015 роки).



Планується, що колишній заступник міністра з питань внутрішньої безпеки Алехандро Майоркас обійме посаду міністра внутрішньої безпеки, а колишня помічниця держсекретаря з питань Африки при Обамі Лінда Томас-Грінфілд стане постпредом США при ООН.



Джон Керрі, який займав посаду держсекретаря США в 2013-2017 роки, може стати спеціальним посланником президента з питань клімату.



"Ці досвідчені, перевірені кризою лідери негайно приступлять до роботи для відновлення наших інститутів, поновлення і переосмислення американського лідерства, щоб забезпечити безпеку американцям вдома і за кордоном і відповісти на головні проблеми нашого часу - від інфекційних захворювань до тероризму, розповсюдження ядерної зброї, кіберзагроз та кліматичних змін", - йдеться в заяві штабу.