СБУ повернула в Мінінфраструктури Держреєстр моряків, який раніше захопили рейдери

12:24 03 серпня Київ, Україна





Про це стало відомо сьогодні під час спільного брифінгу Кіберспеціалісти Служби безпеки України завершили передачу держреєстру документів моряків, який був повернутий з-під контролю третіх осіб.Про це стало відомо сьогодні під час спільного брифінгу СБУ , Міністерства інфраструктури та Мінцифри.

«Першочергове завдання Мінцифри - зробити основні сервіси знову доступними для користувачів. Зараз цим займається велика команда фахівців. Серед подальших планів по роботі з реєстром - його вдосконалення і встановлення інтеграції з Єдиним державним демографічним реєстром, Єдиною державною електронною базою з питань освіти, а також порталом «Дія». Це дозволить морякам швидко, зручно і без корупційних платежів отримувати необхідні їм послуги», - зазначив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

В оновленому реєстрі можна буде знайти всю необхідну інформацію про моряка - від документів про освіту і кваліфікаційних документів до медичних сертифікатів. Крім того, ведуться переговори про закупівлю Crew Evaluation System 6.0 - всесвітньо визнаної системи комп'ютерного тестування моряків. Це дозволить зробити процес оцінки кваліфікації більш прозорим і прибрати з нього людський фактор, корупцію і хабарі.



Нагадаємо, минулого тижня СБУ викрила та заблокувала масштабну схему з переатестації моряків. Якщо моряк намагався самостійно пройти тестування і підтвердити свою кваліфікацію через особистий кабінет, то йому створювали перешкоди - затримували сертифікати кваліфікації або спотворювали результати тестування. Щоб отримати необхідні документи, моряк звертався до посередників. Вони завантажували документи до реєстру, створювали позитивний результат тестів підтвердження кваліфікації. Моряку не потрібно було проходити навчальні курси або медичне обстеження. Ці послуги коштували $3 - 8 тисяч (в залежності від посади моряка). Щорічний оборот - $150 мільйонів.