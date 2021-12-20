СБУ провела обшуки в структурах, залучених до ратифікації «Харківських угод»

Співробітники Служби безпеки України провели обшуки в Кабміні, Верховній Раді, Раді нацбезпеки і МЗС.
Слідчі дії проводилися для встановлення обставин, що підлягають документуванню в кримінальному провадженні. Серед іншого, обшуки проводилися у Верховній Раді України, зокрема, її комітетах, Головному науково-експертному управлінні ВР, в Раді національної безпеки і оборони України, Міністерстві закордонних справ України, Кабінеті Міністрів України спільно з Державним бюро розслідувань.
В ході обшуків виявлено документи, які свідчать про те, що тодішнє керівництво держави, до підписання і прийняття зазначених документів, усвідомлювало їхні наслідки. Зокрема, щодо збільшення кількості особового складу військових формувань і спеціальних служб Російської Федерації, які надалі брали участь в анексії Криму, і шкоди економічним інтересам.
В ході обшуків виявлено документи, які свідчать про те, що тодішнє керівництво держави, до підписання і прийняття зазначених документів, усвідомлювало їхні наслідки. Зокрема, щодо збільшення кількості особового складу військових формувань і спеціальних служб Російської Федерації, які надалі брали участь в анексії Криму, і шкоди економічним інтересам.
У документі робиться висновок: "Перебування ЧФ РФ на території України є суттєвим дестабілізуючим фактором суспільної ситуації в АР Крим і джерелом проведення на півострові інформаційно-пропагандистської кампанії, яка демонструє небажання виконувати зобов'язання щодо виведення ЧФ РФ з території півострова".
СБУ проводить відповідні слідчі і процесуальні дії, дотримуючись усіх вимог чинного законодавства, під процесуальним керівництвом Офісу Генерального прокурора.
Усвідомлюючи підвищений інтерес суспільства до цієї справи, Служба регулярно інформуватиме громадськість про хід справи.
Усвідомлюючи підвищений інтерес суспільства до цієї справи, Служба регулярно інформуватиме громадськість про хід справи.
Нагадаємо, Рада національної безпеки і оборони 11 березня доручила Службі безпеки України вивчити обставини голосування народних депутатів шостого скликання за "Харківські угоди" і, в разі підтвердження ознак державної зради, - порушити проти них кримінальні справи за ст. 111 Кримінального кодексу України.
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