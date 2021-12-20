СБУ провела обшуки в структурах, залучених до ратифікації «Харківських угод»

07:35 17 березень Київ, Україна

Співробітники Служби безпеки України провели обшуки в Кабміні, Верховній Раді, Раді нацбезпеки і МЗС.

Слідчі дії проводилися для встановлення обставин, що підлягають документуванню в кримінальному провадженні. Серед іншого, обшуки проводилися у Верховній Раді України, зокрема, її комітетах, Головному науково-експертному управлінні ВР, в Раді національної безпеки і оборони України, Міністерстві закордонних справ України, Кабінеті Міністрів України спільно з Державним бюро розслідувань.



В ході обшуків виявлено документи, які свідчать про те, що тодішнє керівництво держави, до підписання і прийняття зазначених документів, усвідомлювало їхні наслідки. Зокрема, щодо збільшення кількості особового складу військових формувань і спеціальних служб Російської Федерації, які надалі брали участь в анексії Криму, і шкоди економічним інтересам.

У документі робиться висновок: "Перебування ЧФ РФ на території України є суттєвим дестабілізуючим фактором суспільної ситуації в АР Крим і джерелом проведення на півострові інформаційно-пропагандистської кампанії, яка демонструє небажання виконувати зобов'язання щодо виведення ЧФ РФ з території півострова".





Усвідомлюючи підвищений інтерес суспільства до цієї справи, Служба регулярно інформуватиме громадськість про хід справи. СБУ проводить відповідні слідчі і процесуальні дії, дотримуючись усіх вимог чинного законодавства, під процесуальним керівництвом Офісу Генерального прокурора.Усвідомлюючи підвищений інтерес суспільства до цієї справи, Служба регулярно інформуватиме громадськість про хід справи.

Нагадаємо, Рада національної безпеки і оборони 11 березня доручила Службі безпеки України вивчити обставини голосування народних депутатів шостого скликання за "Харківські угоди" і, в разі підтвердження ознак державної зради, - порушити проти них кримінальні справи за ст. 111 Кримінального кодексу України.