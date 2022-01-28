СБУ проведе антитерористичні навчання у Львівській області

15:48 10 травень Київ, Україна

У період з 12 по 14 травня у Львівській області координаційна група Антитерористичного центру при СБУ проведе масштабні навчання.

Як повідомляє обласне управління СБУ, тренування пройдуть в умовах, максимально наближених до реальних.

"Служба безпеки України просить жителів і гостей м.Жовква, смт Куликів і м. Дубляни з розумінням поставитися до можливих незручностей і належним чином реагувати на законні вимоги правоохоронців", - сказано в повідомленні в Facebook.

Під час навчань передбачено проведення обмежувальних заходів на окремих територіях, можливість перевірки документів громадян, огляду автомобільного транспорту.



СБУ просить громадян мати при собі документи, що засвідчують особу.