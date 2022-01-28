СБУ проведе антитерористичні навчання у Львівській області

У період з 12 по 14 травня у Львівській області координаційна група Антитерористичного центру при СБУ проведе масштабні навчання.
Як повідомляє обласне управління СБУ, тренування пройдуть в умовах, максимально наближених до реальних.
Під час навчань передбачено проведення обмежувальних заходів на окремих територіях, можливість перевірки документів громадян, огляду автомобільного транспорту.
СБУ просить громадян мати при собі документи, що засвідчують особу.
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