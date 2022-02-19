СБУ припинила систематичну поставку великих партій озброєння з України в Росію

11:19 24 травень Київ, Україна

Співробітники СБУ блокували діяльність злочинного угруповання і затримали його організаторів. Угрупування займалося незаконною скупкою на території України і постачанням в РФ великих партій товарів військового призначення.



Про це повідомили в пресслужбі СБ України.



Співробітники спецслужби встановили, що до складу групи входили жителі Харківської, Київської та Сумської областей. Зловмисники скуповували комплектувальні на вторинному ринку у приватних комерсантів. Ділки, поза митним контролем, автотранспортом вивозили в Росію комплектувальні. Потім посередник перепродував обладнання авіаційної танкобудівної і радіоелектронної галузей оборонним підприємствам РФ.



В рамках розпочатого слідчими СБ України кримінального провадження припинено спробу незаконного переправлення учасниками групи в Росію партії військових товарів на загальну суму понад $100 000.



Під час завершального етапу спецоперації правоохоронці провели 16 обшуків за місцями проживання учасників злочинної групи та зберігання товарів військового призначення на території Харківської, Київської та Сумської областей.

В ході слідчих дій вилучено:



- комплектувальні до військової техніки;

- штампи для підробки технічної документації;

- печатки комерційних структур, бухгалтерські документи, чорнові записи, чеки, засоби зв'язку та інші докази протиправної діяльності.



Наразі слідчими органів безпеки вирішується питання про повідомлення учасникам групи про підозру за ч. 1 ст. 333 (порушення порядку здійснення міжнародних передач товарів, що підлягають державному експортному контролю) Кримінального кодексу України.



Також спецслужбою перевіряється можлива причетність учасників злочинної групи до постачання українським оборонним підприємствам "б/у" комплектувальних до військової техніки. За однією з версій, обладнання ділки скуповували на території Росії та України, а потім піддавали "косметичному ремонту" і забезпечували підробленою технічною документацією.



Документування протиправної діяльності відбувалося під процесуальним керівництвом Харківської обласної прокуратури.