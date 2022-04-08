СБУ запобігла нелегальному експорту газотурбінної продукції в Росію

11:21 13 листопада Київ, Україна

СБУ розкрила злочинні наміри українських підприємців незаконного вивезення на територію РФ газотурбінної продукції для потреб ВМФ Росії.

Про це повідомив пресцентр СБУ.



Оперативники спецслужби встановили, що представники місцевої комерційної структури спільно з громадянином Росії планували нелегально переправити за кордон продукцію одного з державних підприємств для проведення випробувань газотурбінних двигунів, які експлуатуються на військових кораблях РФ.



Під час слідчих дій правоохоронці вилучили у фігурантів підготовлене для нелегального експорту технологічне обладнання, а також документальні матеріали з доказами протиправної діяльності.



Тривають невідкладні слідчі дії по встановленню всіх обставин правопорушення та притягнення до відповідальності винних осіб.