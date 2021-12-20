СБУ підозрює організацію Медведчука "Український вибір - Право народу" в державній зраді, проводяться обшуки

11:44 25 березень Київ, Україна

Київські та дніпропетровські офіси Всеукраїнського громадського руху "Український вибір - Право народу" зазнали обшуків СБУ . Лідером цього руху є проросійський політик Віктор Медведчук.

Про це повідомило джерело в правоохоронних органах.



За даними джерела, під час окупації Криму центральний офіс координував дії кримських осередків, представники яких активно пропагували входження півострова до складу РФ, а потім брали участь в організації і проведенні незаконних "референдуму" та "виборів" в "законодавчі органи Республіки Крим", Держдуми РФ і президента.



Джерело додало, що є підстави вважати, що керівництво "Українського вибору - Право народу", яке знаходиться в Києві, продовжує координувати діяльність її членів в окупованому Криму, незважаючи на спроби публічно відмежуватися від незаконних дій своїх колег на півострові.



Клопотання погодила генпрокурорка Венедиктова, підписав - її заступник Гюндуз Мамедов.



Як повідомили в СБУ, учасники ГО "Всеукраїнський громадський рух "Український вибір" під час окупації півострова і надалі активно підтримували окупаційні "органи влади". Вони стали представниками незаконних виборчих комісій і дільниць, які брали участь в діяльності незаконного збройного формування "Самооборона Криму". Учасники НЗФ здійснювали незаконне переслідування українських активістів, захоплення адміністративних будівель органів влади України.



Організатори ГО імітували ліквідацію 210 осередків, які перебували на окупованому півострові. Однак ніяких документів до Мін'юсту України не подавалося. Організація продовжувала проводити в окупованому Криму діяльність на шкоду державній безпеці України.



Лише в 2017 році припинення діяльності організацій "Український вибір" в окупованому Криму було оформлено відповідно до чинного українського законодавства. За версією слідства, ці факти можуть свідчити про створення уявної непричетності керівництва ГО "Всеукраїнський громадський рух" Український вибір - право народу" до протиправної діяльності її осередків на території окупованого півострова.



Під час досудового розслідування слідчі СБУ отримали незаперечні докази, що керівництво і представники ГО брали участь в організації і проведенні незаконного "референдуму" та незаконних "виборів" на тимчасово окупованій території АР Крим та Севастополя після тимчасової окупації півострова РФ. За попередньою версією слідства, вони також причетні до скоєння інших злочинних дій.



Слідчі СБУ проводять слідчі дії в рамках розпочатого кримінального провадження за ст. 366 (службове підроблення) Кримінального кодексу України. Вирішується питання про повідомлення учасникам про підозри щодо ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України) і за ст. 111 (державна зрада).