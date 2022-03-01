СБУ: партія Петра Порошенка поширює фейкову інформацію

15:51 06 жовтень Київ, Україна

"Європейська солідарність" на чолі з Петром Порошенком, бажаючи отримати додаткові електоральні бали, поширює фейки та використовує брудні технології.

Служба безпеки України, ознайомившись із заявою народних депутатів фракції «Європейська солідарність» про нібито тиск з боку СБУ та вимогу надати дані про кандидатів на місцевих виборах у Донецькій і Луганській областях, офіційно повідомляє, що ця інформація не відповідає дійсності. Співробітники СБУ не надсилали партії «ЄС» ніяких листів подібного змісту.

Зокрема, такі вихідні номери, як у «документі», на який посилається партія, не використовуються Головним Управлінням СБУ в Донецькій і Луганській областях, а вказаний номер телефону також йому не належить. Крім того, керівник, чий підроблений підпис стоїть на листі, в цей день не виконував тимчасові обов'язки начальника управління.

Наголошуємо, що Служба безпеки України чітко дотримується чинного законодавства та діє виключно відповідно до статті 19 Конституції України та статті 2 Закону України «Про Службу безпеки України».

Всі заяви представників фракції «Європейська солідарність» з цього приводу слід розглядати виключно через призму політичних виборів і бажання отримати додаткові електоральні бали.

Ми закликаємо всі без винятку політичні партії, які сьогодні беруть участь у виборах, не вдаватися до маніпуляцій, фейків і брудних технологій. І тим більше не намагатися втягнути в цей процес силові структури, які відповідають за безпеку держави та її громадян.

Просимо ЗМІ не поширювати неперевірену інформацію, а в разі необхідності звертатися в Службу за офіційними коментарями.