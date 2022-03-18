СБУ зупинила роботу підприємства, яке зливало токсичні відходи при переробці російського гліцерину

18 червня Служба безпеки України провела операцію, в ході якої призупинила роботу компанії в Вінницькій області. Згідно з попередніми даними, підприємство зливало токсичні відходи недалеко від населених пунктів. На території компанії також знайшли тонни небезпечних речовин.
Токсичні речовини були відходами очищення гліцерину.
Місцеві чиновники заявляли, що підприємство працює законно, дозвіл на поховання хімікатів є. Саме виробництво розташоване в місті Калинівка. Доступ до заводу обмежений.
Слідчі СБУ, вилучивши документи з заводу, з'ясували, що гліцерин поставляє в Україну російська компанія, і вже очищений забирає назад.
В СБУ вже відкрили провадження за статтею екоцид. Керівництву може загрожувати навіть кримінальна відповідальність.
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