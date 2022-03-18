СБУ зупинила роботу підприємства, яке зливало токсичні відходи при переробці російського гліцерину

10:30 20 червня Київ, Україна

18 червня Служба безпеки України провела операцію, в ході якої призупинила роботу компанії в Вінницькій області. Згідно з попередніми даними, підприємство зливало токсичні відходи недалеко від населених пунктів. На території компанії також знайшли тонни небезпечних речовин.

"Обсяг похованих відходів становив 500 тонн на місяць. Працювала компанія таким чином кілька років, нарощуючи кількість виробництва. Її діяльність могла привезти до істотного забруднення середовища і створити екологічну катастрофу", - повідомив речник СБУ у Вінницькій області Денис Закаблук.

Токсичні речовини були відходами очищення гліцерину.

Місцеві чиновники заявляли, що підприємство працює законно, дозвіл на поховання хімікатів є. Саме виробництво розташоване в місті Калинівка. Доступ до заводу обмежений.

Слідчі СБУ, вилучивши документи з заводу, з'ясували, що гліцерин поставляє в Україну російська компанія, і вже очищений забирає назад.

"Згідно з угодою з російською компанією, в Україну прибувала технічна сировина гліцерин, яка тут перероблялася, відходи повинні утилізуватися належним чином", - зазначив спікер СБУ у Вінницькій області Денис Закаблук.

В СБУ вже відкрили провадження за статтею екоцид. Керівництву може загрожувати навіть кримінальна відповідальність.