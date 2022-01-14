СБУ виявила арсенал зі зброєю в Луганській області

Зовсім недавно на територію окупованих районів Донбасу прибув конвой з російською гуманітарною допомогою, і ось з'явилися нові знахідки.
Співробітники Служби безпеки виявили в підземному сховищі на Луганщині гранатомети, артилерійські снаряди, протипіхотні міни та гранати.
Арсенал знайшли поблизу житлових будинків в селі Колядівка Новоайдарського району. Вилучено 2 гранатомети РПГ-22, 66 артилерійських снарядів, 8 протипіхотних гранат різних модифікацій, протитанкову міну ТМ-62 і понад 7 тисяч набоїв різного калібру.
Зараз в СБУ перевіряють інформацію про причетність проросійських бойовиків до облаштування схрону.
Вилучене озброєння передали групі розмінування для знищення.
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