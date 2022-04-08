СБУ блокувала чергову проросійську мережу інтернет-агітаторів

12:43 12 липня Київ, Україна

Співробітниками СБУ блокована протизаконна діяльність міжрегіональної мережі ворожих агентів: Київ, Маріуполь, Дніпро, Кіровоград. Їхня діяльність через різні інтернет-ресурси була направлена на зміну державних кордонів України і розпалювання міжнаціонального конфлікту.

Про це йдеться на сайті СБУ.



Під час слідчих дій правоохоронці виявили у зловмисників комп'ютерну техніку, засоби зв'язку і проєкти інформаційних повідомлень, які служать доказами їхньої протиправної діяльності.



Встановлено, що для анонімізації спілкування з «кураторами» учасники мережі використовували картки іноземного оператора стільникового зв'язку.



У Києві:



в ході спецоперації викритий координатор столичного кіберугруповання, яке розповсюджувало заклики до порушення територіальної цілісності України і ведення агресивної війни. Крім того, зловмисники спеціалізувалися на поширенні дезінформації на основі публікацій так званих «блогерів» російських інтернет-ресурсів.



Для проведення незаконної діяльності учасники групи створили 4 сайти і 5 спільнот в соціальних мережах.



У Маріуполі:



кіберспеціалісти СБУ викрили учасників мережі, які розміщували в Інтернеті матеріали щодо зміни меж державного кордону. Інструкції для проведення інформаційних атак вони отримували від «координаторів» з ОРДЛО.



У Дніпрі:



заблокована діяльність місцевого інтернет-агітатора. Зловмисник публічно закликав до порушення територіальної цілісності нашої держави і підтримки незаконних збройних формувань. Свої публікації він розміщував на своїй сторінці в одній із соціальних мереж.



Лінгвістична експертиза підтвердила приналежність виявленого контенту до матеріалів, що становлять загрозу державній безпеці.



На Кіровоградщині:



викрили пропагандиста, який через соцмережі закликав до насильницької зміни конституційного ладу і захоплення державної влади в Україні.



В СБУ тривають заходи, спрямовані на виявлення та блокування спроб іноземних спецслужб використовувати інтернет-простір для проведення підривної діяльності проти України.